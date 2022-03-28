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На Оскарі відповіли Пенну, який закликав бойкотувати премію без виступу Зеленського

28 Березня 2022, 10:04
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Шон Пенн
Джерело: Getty Images

На Оскарі не виступив президент України Володимир Зеленський. Організатори кінопремії відповіли актору Шону Пенну, який закликав бойкотувати премію, якщо цього не станеться.

Продюсер Оскара Вілл Паркер закликав Пенна не знищувати свій Оскар, а віддати йому.

– У кожного є своя думка. Шон зараз захоплений тим, чим він захоплений. Я б йому сказав: Шоне, брате, не знищуй свою статуетку, гаразд? Дай мені її. У мене немає Оскара. Я приберу з неї твоє ім’я та напишу своє, – сказав продюсер.

Також він додав, що під час церемонії згадають про війну в Україні та підтримають український народ.

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Одна з ведучих Ванда Сайкс наголосила, що Володимир Зеленський зараз надто зайнятий, а також зазначила, що вони захоплені ним та силою українського народу.

– Я думаю, що він дуже зайнятий зараз. Ми неймовірно захоплені ним, а також силою та стійкістю українського народу. Ми любимо їх, підтримуємо їх. І я вважаю чудовим те, що ми допомагаємо їм… Зброєю та всім, що необхідно. Голлівуду краще зосередитись на своїх справах. Займайся своїми справами, розумієте? Займайся своїми справами, – сказала вона.

Раніше Шон Пенн закликав бойкотувати вручення премії Оскар, якщо Американська кіноакадемія не дасть на ній виступити президентові України Володимиру Зеленському. Також він заявив, що публічно знищить свій Оскар. Ба більше, актор впевнений, що Україна обов’язково переможе у боротьбі з Росією.

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Теги
Володимир Зеленський , Оскар
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