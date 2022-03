На Оскарі не виступив президент України Володимир Зеленський. Організатори кінопремії відповіли актору Шону Пенну, який закликав бойкотувати премію, якщо цього не станеться.

Продюсер Оскара Вілл Паркер закликав Пенна не знищувати свій Оскар, а віддати йому.

#Oscars producer Will Packer weighs in on Sean Penn’s comments about melting down his Oscars if the president of Ukraine Volodymyr Zelenskyy wasn’t invited to the ceremony. https://t.co/YcZNPJv3eU | Variety On the Carpet presented by @DIRECTV pic.twitter.com/2Bubpb250B

