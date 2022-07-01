На стримінговій платформі Netflix вийшла друга частина серій четвертого сезону серіалу Дивні дива. Йдеться про восьму та дев’яту серії – на перегляд фінальних частин у глядача піде майже чотири години.

Четвертий сезон серіалу вийшов ще 27 травня – тоді глядачам показали перші сім епізодів, щоб заінтригувати перед фіналом. Сюжет розгортається через шість місяців після закінчення фіналу третього сезону. У нових 8-й і 9-й серіях серіалу Дивні дива головні герої намагаються покінчити з Виворотом – потойбічним світом, з якого монстри прибираються на Землю.

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І хоча четвертий сезон розкриє більшу частину сюжету, розробники серіалу запевняють, що це не кінець історії. Дивні дива продовжили на наступний сезон заздалегідь. Щоб підігрівати інтерес до продовження, глядачам покажуть спін-офф, над яким уже ведуться роботи.

Щодо продовження серіалу сумнівів у фанатів не було – раніше Netflix заявляла, що четвертий сезон став найуспішнішим серіалом Netflix. Усі серії проєкту переглянули на платформі понад 930 млн годин.

Наприкінці червня сервіс Netflix порадував любителів серіалів виходом третього сезону Академії Амбрелла. Проєкт заснований на сюжеті коміксів і розповідає історію про супергероїв, які намагаються розгадати таємницю смерті їхнього названого батька. Серіал вперше показали ще в лютому 2019 року, і досі історія чіпляє фанатів.