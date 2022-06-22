Стрімінгова платформа Netflix випустила третій сезон Академії Амбрелла – серіал про супергероїв.

У довгоочікуваному продовженні головні герої зіштовхнуться з академією Сперроу з паралельного всесвіту, який з’явився через парадокс часу.

Глядачі побачать як добре знайомих героїв, так і нових персонажів, заради яких помітно збільшився акторський склад.

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Netflix не хоче змушувати фанатів чекати виходу серій по черзі – натомість усі десять епізодів стали доступними 22 червня на просторах платформи. Підтримку нашої мови компанія додала ще минулого року – серіал доступний з українськими субтитрами. Щоправда, озвучення вирішили не створювати.

Академії Амбрелла – серіал, створений на основі коміксів видання Dark Horse Comics. Глядачам розповідають історію про сім’ю неблагополучних супергероїв, які намагаються розгадати таємницю смерті їхнього прийомного батька. До цього додали можливий апокаліпсис, який головним героям доведеться запобігти.

У головних ролях – Еліот Пейдж, Том Гоппер, Девід Кастанеда та багато інших.

Перший сезон вийшов на Netflix ще в лютому 2019 року, а другий – наприкінці липня 2020 року. Після успішних епізодів стрімінгова платформа продовжила серіал на третій сезон, робота над яким розпочалася у листопаді 2020 року. Про створення четвертого сезону не повідомляється.