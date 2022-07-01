На стриминговой платформе Netflix вышла вторая часть серий четвертого сезона сериала Очень странные дела. Речь идет о восьмой и девятой сериях — на просмотр финальных частей у зрителя уйдет почти четыре часа.

Четвертый сезон сериала вышел еще 27 мая — тогда зрителям показали первые семь эпизодов, чтобы заинтриговать перед финалом. Сюжет разворачивается спустя шесть месяцев после того, чем закончился финал третьего сезона. В новых 8-й и 9-й сериях сериала Очень странные дела главные герои пытаются покончить с Изнанкой — потусторонним миром, из которого монстры прибираются на Землю.

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И хотя четвертый сезон раскроет огромную часть сюжета, разработчики сериала уверяют, что это не конец истории. Очень странные дела продлили на следующий сезон заранее. Чтобы подогревать интерес к продолжению, зрителям покажут спин-офф, над которым уже ведутся работы.

О продлении сериала сомнений у фанатов не было — ранее Netflix заявляла, что четвертый сезон стал самым успешным сериалом Netflix. Все серии проекта посмотрели на платформе более 930 млн часов.

В конце июня сервис Netflix порадовал любителей сериалов выходом третьего сезона Академии Амбрелла. Проект основан на сюжете комиксов, и рассказывает историю о супергероях, которые пытаются разгадать тайну смерти их приемного отца. Сериал впервые показали еще феврале 2019 года, и по сей день история цепляет фанатов.