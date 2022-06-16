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Фатальна білявка: Netflix викотив тизер фільму про Мерілін Монро

16 Червня 2022, 17:35
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Мэрилин Монро

Компанія Netflix опублікувала перший тизер художнього фільму Блондинка про Мерілін Монро. Головну роль на себе взяла Ана де Армас, а за основу сюжету взято книгу Джойс Керол про рокову жінку.

За знімання картини відповідає режисер Ендрю Домінік – він раніше зняв Пограбування казино, а також кілька епізодів серіалу Мисливці за розумом.

Зараз дивляться

Щодо сюжету, то для його створення використовувався твір Джойс Керол. Сама письменниця заявляла, що це художня історія, а не біографія. Примітно, що фільм передбачений для перегляду лише дорослими – у США картині видали найвищий рейтинг N17.

Головну героїню зіграє Ана де Армас, відома за зніманнями в картинах Той, хто біжить по лезу 2049Дістати ножі та Не час помирати.

– Режисер Ендрю прагне показати історію життя Мерілін через призму її власного сприйняття. Глядачі побачать, як жила Норма Джин. Ця версія її історії здалася мені найсміливішою, найбільш безкомпромісною і феміністською, що я коли-небудь бачила, – зізналася Ана.

Режисер також розкрив деякі подробиці картини.

– Це щире кіно, і створювалося воно з любов’ю. Я хочу, щоб ви закохалися у Мерілін, – додав Домінік.

Прем’єра фільму Блондинка відбудеться на Netflix 23 вересня.

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