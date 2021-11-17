Кинокомпания Miramax подала в суд на режиссера Квентина Тарантино из-за его желания продавать вырезанные сцены с комментариями к фильму Криминальное чтиво в формате NFT.

Еще в начале ноября Тарантино заявил, что выставит на аукцион NFT-токены. По заявлению самого режиссера, выставленные на продажу материалы еще никто не видел, так что цена за них будет высокой.

В иске Miramax утверждается, что все материалы со съемок и сценарии фильма Криминальное чтиво принадлежат Bein Media Group и ViacomCBS. В документе также указывается, что Тарантино хочет продавать и изображения реквизитов с фильма, которые не принадлежат ему.

Однако адвокат Квентина заявил, что право на использование рукописного сценария остается за режиссером.

— Предлагаемая продажа нескольких оригинальных страниц сценария или сцен в качестве NFT является разовой транзакцией, которая не является публикацией и в любом случае не подпадает под предполагаемое значение “печатная публикация” или “публикация сценария”, — заявил адвокат.

Другими словами, сторона режиссера заявляет, что аукцион NFT-токенов не является публичной продажей сценария. Новый владелец рукописей имеет право не показывать общественности содержимое.

NFT (Non Fungible Token) — своеобразный сертификат на владение какой-то цифровой ценностью. Речь идет о картинке, музыке, фильме, а также о любом другом цифровом контенте. Особенность таких токенов в их уникальности — их невозможно подделать или повторить.