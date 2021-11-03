Квентін Тарантіно розпочне торгувати токенами NFT. Це будуть вирізані сцени з легендарного фільму режисера Кримінальне чтиво, а також рукописні сценарії картини та ексклюзивні аудіокоментарі.

Придбати NFT можна буде лише на аукціоні, який відбудеться на майданчику OpenSea. Сьогодні це найбільша торгова платформа для зашифрованих токенів. Відомо, що матеріали зберегли свою ексклюзивність до цього дня – про них ніхто не знав і не бачив.

Сам Тарантіно зазначив, що дуже радий буде показати свої напрацювання справжнім фанатам його творчості.

NFT (Non Fungible Token) – своєрідний сертифікат на володіння якоюсь цифровою цінністю. Ці токени часто порівнюють із криптовалютою. Унікальністю цієї системи є неможливість повторення коду – кожен NFT унікальний, і замінити його не можна.

Цінністю може бути будь-який цифровий контент: картинка, файл, трек, пост у соцмережі.

Нагадаємо, що Тарантіно вже розповів про свої плани наступного фільму. Легендарний режисер запевняє, що не проти зняти Убити Білла 3, але хоче спробувати себе й в інших роботах. Сценарист також хоче створити спагетті-вестерн, в якому герої розмовлятимуть різними мовами.

Найчастіше, на такі роботи виділяють невеликий бюджет, а те, що відбувається, зазвичай записують у посушливих пустелях з декораціями, які вже використовували в інших фільмах.