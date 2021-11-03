Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Кіно та серіали

Квентін Тарантіно продасть у NFT вирізані сцени з Кримінального чтива

3 Листопада 2021, 14:36 Микола Олефіренко
Квентин Тарантино
Джерело: Depositphotos

Квентін Тарантіно розпочне торгувати токенами NFT. Це будуть вирізані сцени з легендарного фільму режисера Кримінальне чтиво, а також рукописні сценарії картини та ексклюзивні аудіокоментарі.

Придбати NFT можна буде лише на аукціоні, який відбудеться на майданчику OpenSea. Сьогодні це найбільша торгова платформа для зашифрованих токенів. Відомо, що матеріали зберегли свою ексклюзивність до цього дня – про них ніхто не знав і не бачив.

Сам Тарантіно зазначив, що дуже радий буде показати свої напрацювання справжнім фанатам його творчості.

NFT (Non Fungible Token) – своєрідний сертифікат на володіння якоюсь цифровою цінністю. Ці токени часто порівнюють із криптовалютою. Унікальністю цієї системи є неможливість повторення коду – кожен NFT унікальний, і замінити його не можна.

Цінністю може бути будь-який цифровий контент: картинка, файл, трек, пост у соцмережі.

Читайте також:
Квентін Тарантіно продасть у NFT вирізані сцени з Кримінального чтиваОб’єднання двох світів: Тіна Кароль випустить NFT на платформі Binance

Нагадаємо, що Тарантіно вже розповів про свої плани наступного фільму. Легендарний режисер запевняє, що не проти зняти Убити Білла 3, але хоче спробувати себе й в інших роботах. Сценарист також хоче створити спагетті-вестерн, в якому герої розмовлятимуть різними мовами.

Найчастіше, на такі роботи виділяють невеликий бюджет, а те, що відбувається, зазвичай записують у посушливих пустелях з декораціями, які вже використовували в інших фільмах.

Джерело
CNBC
Теги
NFT , Квентін Тарантіно
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка