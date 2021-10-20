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Убити Білла 3 та спагетті-вестерн: Квентін Тарантіно розповів про майбутні роботи

20 Жовтня 2021, 15:44 Микола Олефіренко
Квентин Тарантино
Джерело: Depositphotos

Легендарний режисер Квентін Тарантіно розповів про свій наступний фільм. За словами знаменитості, він не проти зняти картину Убити Білла 3, яка буде останньою його роботою.

Про це Квентін заявив на Римському кінофестивалі, де він отримав нагороду за внесок у кінематограф від Даріо Ардженто.

Убити Білла 3 – не єдиний фаворит режисера. У нього є й інші ідеї для наступної роботи.

– Я хочу зняти комедію, яка не буде схожою на мої попередні фільми. Це буде спагетті-вестерн, в якому герої розмовлятимуть на різних мовах. Однак розповідати подробиці про свої ідеї я не буду, – заявив Тарантіно.

Спагеті-вестерн — це піджанр фільмів про ковбоїв, які мають обмежений бюджет на створення, і часто знімалися в посушливих пустелях, а декорації картини часто використовувалися й в інших проектах.

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Внесок Тарантіно в кінематограф неможливо переоцінити. Однак режисер міг так і не пов’язати своє життя з кіно. У серпні він зізнався, що за все своє життя не дав матері ні копійки. Виявляється, в юні роки вона всіляко намагалася перешкоджати письменницькій кар’єрі Квентіна.

Володар Оскара розповів про початок написання сценаріїв в початковій школі, але вчителі були незадоволені захопленням, оскільки хлопчик не приділяв належної уваги урокам і домашнім завданням.

Джерело
Variety
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Квентін Тарантіно
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