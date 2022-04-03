На церемонії вручення премії Греммі покажуть спеціальний сегмент про Україну в умовах широкомасштабного вторгнення Росії. Про це заявили у Twitter-акаунті музичного заходу.

– У співпраці з організацією Global Citizen та Stand Up For Ukraine відбудеться трансляція спеціального сегменту під час заходу Grammy 3 квітня, щоб показати світові ще більше про ситуацію в Україні, – повідомили організатори церемонії.

In partnership with @GlblCtzn and “Stand Up For Ukraine,” we will air a special segment during the 2022 #GRAMMYs telecast on Sunday, April 3, meant to raise awareness about the situation in Ukraine. https://t.co/V9O2zL1Asn — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) April 2, 2022

Відомо, що урочистий захід заплановано на ніч із 3 на 4 квітня. Цього року на Греммі номінували кліп українського режисера Тані Муїньо, який вона зняла для репера Lil Nas X.

– Ми вбиті горем через ситуацію в Україні, але, як і раніше, зворушені стійким духом, який проявляється там щодня. Ми сподіваємось, що цей сегмент надихне світ на гуманітарну підтримку старань України, — додав директор Recording Academy Харві Мейсон-молодший.

Відомо, що на церемонії виступить українська поетеса Любов Якимчук. Вона зачитає свої вірші з книги про війну – Apricots of Donbas.

Нагадаємо, що Греммі мав відбутися ще 31 січня 2022 року, але його перенесли на 3 квітня через загострення ситуації з Covid-19 та суворими карантинними обмеженнями.