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На Греммі 2022 розкажуть світові про війну в Україні: Сподіваємось надихнути на підтримку

3 Квітня 2022, 17:36
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Грэмми
Джерело: Depositphotos

На церемонії вручення премії Греммі покажуть спеціальний сегмент про Україну в умовах широкомасштабного вторгнення Росії. Про це заявили у Twitter-акаунті музичного заходу.

– У співпраці з організацією Global Citizen та Stand Up For Ukraine відбудеться трансляція спеціального сегменту під час заходу Grammy 3 квітня, щоб показати світові ще більше про ситуацію в Україні, – повідомили організатори церемонії.

Відомо, що урочистий захід заплановано на ніч із 3 на 4 квітня. Цього року на Греммі номінували кліп українського режисера Тані Муїньо, який вона зняла для репера Lil Nas X.

– Ми вбиті горем через ситуацію в Україні, але, як і раніше, зворушені стійким духом, який проявляється там щодня. Ми сподіваємось, що цей сегмент надихне світ на гуманітарну підтримку старань України, — додав директор Recording Academy Харві Мейсон-молодший.

Відомо, що на церемонії виступить українська поетеса Любов Якимчук. Вона зачитає свої вірші з книги про війну – Apricots of Donbas.

Нагадаємо, що Греммі мав відбутися ще 31 січня 2022 року, але його перенесли на 3 квітня через загострення ситуації з Covid-19 та суворими карантинними обмеженнями.

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Джерело
People
Теги
Війна в Україні , Греммі (Grammy)
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