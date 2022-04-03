На церемонии вручения премии Грэмми покажут специальный сегмент об Украине в условиях широкомасштабного вторжения России. Об этом заявили в Twitter-аккаунте музыкального мероприятия.

— В сотрудничестве с организацией Global Citizen и Stand Up For Ukraine, состоится трансляция специального сегмента во время мероприятия Grammy 3 апреля, чтобы показать миру еще больше о ситуации в Украине, — сообщили организаторы церемонии.

In partnership with @GlblCtzn and “Stand Up For Ukraine,” we will air a special segment during the 2022 #GRAMMYs telecast on Sunday, April 3, meant to raise awareness about the situation in Ukraine. https://t.co/V9O2zL1Asn — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) April 2, 2022

Известно, что торжественное мероприятие запланировано на ночь с 3 на 4 апреля. В этом году на Грэмми номинировали клип украинского режиссера Тани Муиньо, который она сняла для рэпера Lil Nas X.

— Мы убиты горем из-за ситуации в Украине, но по-прежнему тронуты стойким духом, который проявляется там каждый день. Мы надеемся, что этот сегмент вдохновит мир на гуманитарную поддержку стараний Украины, — добавил генеральный директор Recording Academy Харви Мейсон-младший.

Известно, что на церемонии выступит и украинская поэтесса Любовь Якимчук. Она зачитает свои стихотворения из книги о войне — Apricots of Donbas.

Напомним, что Грэмми должен был пройти еще 31 января 2022 года, но его перенесли на 3 апреля из-за обострения ситуации с Covid-19 и строгими карантинными ограничениями.