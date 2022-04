На церемонии вручения премии Грэмми покажут специальный сегмент об Украине в условиях широкомасштабного вторжения России. Об этом заявили в Twitter-аккаунте музыкального мероприятия.

In partnership with @GlblCtzn and “Stand Up For Ukraine,” we will air a special segment during the 2022 #GRAMMYs telecast on Sunday, April 3, meant to raise awareness about the situation in Ukraine. https://t.co/V9O2zL1Asn

