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На Грэмми 2022 расскажут миру о войне в Украине: Надеемся вдохновить на поддержку

3 апреля 2022, 17:36
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Грэмми
Источник: Depositphotos

На церемонии вручения премии Грэмми покажут специальный сегмент об Украине в условиях широкомасштабного вторжения России. Об этом заявили в Twitter-аккаунте музыкального мероприятия.

— В сотрудничестве с организацией Global Citizen и Stand Up For Ukraine, состоится трансляция специального сегмента во время мероприятия Grammy 3 апреля, чтобы показать миру еще больше о ситуации в Украине, — сообщили организаторы церемонии.

Известно, что торжественное мероприятие запланировано на ночь с 3 на 4 апреля. В этом году на Грэмми номинировали клип украинского режиссера Тани Муиньо, который она сняла для рэпера Lil Nas X.

— Мы убиты горем из-за ситуации в Украине, но по-прежнему тронуты стойким духом, который проявляется там каждый день. Мы надеемся, что этот сегмент вдохновит мир на гуманитарную поддержку стараний Украины, — добавил генеральный директор Recording Academy Харви Мейсон-младший. 

Известно, что на церемонии выступит и украинская поэтесса Любовь Якимчук. Она зачитает свои стихотворения из книги о войне — Apricots of Donbas.

Напомним, что Грэмми должен был пройти еще 31 января 2022 года, но его перенесли на 3 апреля из-за обострения ситуации с Covid-19 и строгими карантинными ограничениями. 

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Источник
People
Теги
Війна в Україні , Грэмми (Grammy)
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