Церемонію Grammy 2022 перенесли до Лас-Вегаса та назвали нову дату

Організатори 64-а щорічної церемонія вручення премії Grammy визначилися з новою датою та місцем проведення. Подія відбудеться у Лас-Вегасі 3 квітня та транслюватиметься у прямому ефірі з MGM Grand Garden Arena.

— Ми раді вперше провести Grammy у Лас-Вегас і влаштувати шоу світового класу. Відтоді, як ми оголосили про перенесення дати церемонії, ми були завалені щирими повідомленнями підтримку та солідарності з боку спільноти артистів, – йдеться у заяві.

5 січня стало відомо, що церемонію вручення премії Grammy у 2022 році перенесли через поширення штаму Омікрон у Лос-Анджелесі.

Організатори повідомили, що на таке рішення пішли після ретельного розгляду та аналізу ситуації разом з чиновниками, експертами з охорони здоров’я та безпеки, спільнотою артистів та численними партнерами.

Там додали, що здоров’я та безпека музичної спільноти та сотень людей залишаються головним пріоритетом.

Номінантів на премію Grammy 2022 оголосили 23 листопада минулого року. Лідером за кількістю номінацій виявився джазовий музикант Джон Батіст – 11, Джастін Бібер номінований у восьми категоріях, а Біллі Айліш – у семи.

Джерело: Grammy Awards