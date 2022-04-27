Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Відео Музика

На честь маріупольців: Джамала виконала Ave Maria на стадіоні в Дортмунді

27 Квітня 2022, 12:41
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джамала

Співачка Джамала заспівала у Дортмунді фрагмент Ave Maria Шуберта. Вона виконувала цю арію вперше і присвятила її всім маріупольцям, а також закликала якнайшвидше прийти їм на допомогу.

Виступ артистки був під час благодійного матчу Боруссія-Динамо. Також Джамала виконала свою вже легендарну пісню 1944.

– Сотні маріупольців ховаються у підвалах Азовсталі. У тому числі багато дітей. Вони щодня чекають на порятунок і уявляють своє нормальне життя. Без постійних обстрілів та страху, – написала Джамала в Instagram.

Наприкінці виступу можна побачити, як артистка підійшла до ведучої Маші Єфросиніної, яка також була присутньою на матчі. Ба більше, вона повідомила, яку суму пожертвувань вдалося зібрати – €400 тис.

Варто зазначити, що на цьому ж матчі виступила і солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Співачка виконала гімн України.

Раніше ми писали, що Джамала зібрала €90 млн допомоги Україні, виступаючи на благодійних концертах.

Читайте також:
KALUSHДжамала та Kalush Orchestra заспівали Stefania напередодні Євробачення 2022

Теги
Джамала, Маріуполь
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь