Співачка Джамала заспівала у Дортмунді фрагмент Ave Maria Шуберта. Вона виконувала цю арію вперше і присвятила її всім маріупольцям, а також закликала якнайшвидше прийти їм на допомогу.

Виступ артистки був під час благодійного матчу Боруссія-Динамо. Також Джамала виконала свою вже легендарну пісню 1944.

– Сотні маріупольців ховаються у підвалах Азовсталі. У тому числі багато дітей. Вони щодня чекають на порятунок і уявляють своє нормальне життя. Без постійних обстрілів та страху, – написала Джамала в Instagram.

Наприкінці виступу можна побачити, як артистка підійшла до ведучої Маші Єфросиніної, яка також була присутньою на матчі. Ба більше, вона повідомила, яку суму пожертвувань вдалося зібрати – €400 тис.

Варто зазначити, що на цьому ж матчі виступила і солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Співачка виконала гімн України.

Раніше ми писали, що Джамала зібрала €90 млн допомоги Україні, виступаючи на благодійних концертах.