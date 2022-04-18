Українська співачка Джамала разом із музичним гуртом Kalush Orchestra заспівали пісню Stefania, з якою фронтмен Олег Псюк та його команда представлятимуть Україну на Євробаченні 2022 року.

Музиканти зняли 30-секундний ролик із виконанням популярної пісні та виклали його в Instagram.

– Такі короткі зустрічі зараз дуже особливі. Kalush Orchestra, вірю, незабаром святкуватимемо нашу перемогу. Вдома. Друзі, будь ласка, підтримуйте гурт! Їхня робота зараз – велика справа, – підписала відео Джамала.

Kalush Orchestra поїдуть у Турін (Італію), щоб взяти участь у конкурсі Євробачення 2022 – захід запланований на 10-14 травня.

Відомо, що музиканти вирушать на конкурс в оновленому складі – бек-вокаліст гурту Джонні Дивний не зможе виступити у складі команди. Його місце займе фронтмен гурту Сальто назад Саша Таб.

Українці мають усі шанси на перемогу – прогнози букмекерів на Євробачення 2022 року зміцнили позиції наших представників. Шанси на перемогу попередньо оцінюють у 33%.

Відомо, що напередодні конкурсу Kalush Orchestra вирушили до промотуру Європою. Перші живі виступи відбулися у Тель-Авіві (Ізраїль) та Амстердамі (Нідерланди), наступним буде Мадрид (Іспанія). Зібрані із виступів кошти передадуть на допомогу Україні.