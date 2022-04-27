Певица Джамала спела в Дортмунде фрагмент Ave Maria Шуберта. Она исполняла эту арию впервые и посвятила ее всем мариупольцам, а также призвала как можно скорее прийти им на помощь.

Выступление артистки было во время благотворительного матча Боруссия-Динамо. Также Джамала исполнила свою уже легендарную песню 1944.

— Сотни мариупольцев прячутся в подвалах Азовстали. Среди них много детей. Они каждый день ждут спасения и представляют свою нормальную жизнь. Без постоянных обстрелов и страха, — написала Джамала в Instagram.

В конце выступления можно увидеть, как артистка подошла к ведущей Маше Ефросининой, которая тоже присутствовала на матче. Более того, она сообщила, какую суму пожертвований удалось собрать — €400 тыс.

Стоит отметить, что на этом же матче выступила и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина. Певица исполнила гимн Украины.

Ранее мы писали, что Джамала собрала €90 млн помощи Украине, выступая на благотворительных концертах.