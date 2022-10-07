Стало відомо, яке прізвисько король Чарльз III дав своїй невістці Меган Маркл. Монарх називає дружину принца Гаррі хімічним елементом Вольфрам.

Король називає так герцогиню Сассекських через її жорсткий характер. Незвичайне прізвисько Меган в книзі Нові члени королівської сім’ї: спадщина королеви Єлизавети і майбутнє корони розкрила королівський експерт Кеті Ніколл.

– Через її витривалість і стійкість, – пояснюється в книзі.

Прізвисько Маркл було дано після того, як вона продемонструвала стійкість під час свого виступу на форумі Королівського фонду в 2018 році.

Зараз дивляться

Нагадаємо, раніше Чарльз III понизив принца Гаррі і Меган Маркл в ранзі членів королівської сім’ї. Нижче них тільки принц Ендрю.