Стало известно, какое прозвище король Чарльз III дал своей невестке Меган Маркл. Монарх называет супругу принца Гарри химическим элементом Вольфрам.

Король называет так герцогиню Сассекскую из-за ее жесткого характера. Необычное прозвище Меган в книге Новые члены королевской семьи: наследие королевы Елизаветы и будущее короны раскрыла королевский эксперт Кэти Николл.

— Из-за ее выносливости и стойкости, — объясняется в книге.

Прозвище Маркл было дано после того, как она продемонстрировала стойкость во время своего выступления на форуме Королевского фонда в 2018 году.

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Напомним, ранее Чарльз III понизил принца Гарри и Меган Маркл в ранге членов королевской семьи. Ниже них только принц Эндрю.