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Хочуть підчистити насмішки про Чарльза III: Гаррі та Меган відкладуть серіал для Netflix

30 Вересня 2022, 15:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Принц Гаррі та Меган
Джерело: Depositphotos

Принц Гаррі і Меган Маркл раптово вирішили відредагувати свій майбутній серіал Netflix. Вони хочуть прибрати неприємні зауваження на адресу короля Чарльза III і принца Вільяма.

Прем’єру документального проєкту герцоги Сассекські хочуть відкласти до наступного року. Раніше очікувалося, що стрічка вийде в грудні 2022 року після Корони в листопаді.

Джерела стверджують, що тепер подружжя хоче внести зміни в серіал, оскільки вони сподіваються применшити більшу частину того, що сказали про короля Чарльза III та інших членів королівської сім’ї.

Зараз дивляться

– Netflix дуже хоче, щоб шоу було готове до трансляції в грудні. На генерального директора Теда Сарандоса, у якого є стосунки з Гаррі і Меган, чиниться великий тиск, щоб закінчити це шоу, – зазначив інсайдер.

Над серіалом 38-річний принц Гаррі і 41-річна Меган Маркл працюють з моменту переїзду в США. За нього їм заплатили $100 млн.

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Джерело
Daily Mail
Теги
Netflix Меган Маркл Принц Гаррі
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