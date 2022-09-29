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Чарльз III понизив принца Гаррі і Меган Маркл у ранзі членів королівської сім’ї

29 Вересня 2022, 15:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Чарльз III понизив принца Гаррі і Меган Маркл у ранзі членів королівської сім’ї
Джерело: Getty Images

Король Чарльз III понизив принца Гаррі і Меган Маркл в ранзі членів королівської сім’ї. Нижче них тільки принц Ендрю, який позбувся титулів після скандалу через зв’язки із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

У розділі Члени королівської сім’ї всі найближчі родичі короля перераховані в порядку їхньої значущості. І Меган з Гаррі опинилися в ньому тепер на передостанньому місці. Про це повідомляє Express.

Герцоги Сассекські тепер стоять у списку навіть нижче, ніж кузина Єлизавети II – принцеса Олександра, яка числиться на 56-му місці в черзі до престолу. Принц Гаррі на черзі п’ятий.

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Раніше ми писали про те, що король Чарльз III хоче помиритися з Гаррі і Меган. Він заявив, що “бачив величезні проблиски надії”, коли розмовляв з ними після смерті Єлизавети II.

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Меган Маркл Принц Гаррі Чарльз ІІІ
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