Мию підлогу та посуд: як Даша Астаф’єва рятується волонтерством під час війни

Українська співачка та зірка Playboy Даша Астаф’єва зізналася, що під час війни її дуже рятує волонтерство.

Артистка згадує, одного дня вона почула, що волонтерській організації не вистачає рук, аби готувати для ЗСУ. Астаф’єва подумала, що хоч вона і не кухар, втім чимось зможе допомогти.

– Я прокидаюся, вигулюю собак і потім їду на кухню, де роблю все, що можу. Чищу картоплю, мию підлогу, мию посуд, нарізаю овочі. У перший день, коли я прийшла, зрозуміла, що буду сюди приходити до кінця війни. Це краще, ніж сидіти в телефоні. Так я почуваюся потрібною жінкою, яка може зробити хоч щось.

Раніше мережу облетіло фото, на якому Даша Астаф’єва чистить картоплю для армії. Зірка, яку всі звикли бачити у відвертих і сміливих образах, приміряла фартух і рукавички.