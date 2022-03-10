Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Персони

Мою полы и посуду: как Даша Астафьева спасается волонтерством во время войны

10 марта 2022, 17:13
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Мою полы и посуду: как Даша Астафьева спасается волонтерством во время войны

Украинская певица и звезда Playboy Даша Астафьева призналась, что во время войны ее очень спасает волонтерство.

Артистка вспоминает, однажды она услышала, что волонтерской организации не хватает рук, чтобы готовить для ВСУ. Астафьева подумала, что хоть она и не повар, но чем-то сможет помочь.

– Я просыпаюсь, выгуливаю собак и потом еду на кухню, где делаю все, что могу. Чищу картофель, мою пол, мою посуду, нарезаю овощи.

 

В первый день, когда я пришла, я поняла, что буду сюда приходить до конца войны. Это лучше, чем сидеть в телефоне. Так я чувствую себя нужной женщиной, которая может сделать хоть что-нибудь.

Ранее сеть облетело фото, на котором Даша Астафьева чистит картошку для армии. Звезда, которую все привыкли видеть в откровенных и смелых образах, примерила фартук и перчатки.

Читайте также:
Ірина ФедишинПродолжаем бороться: Ирина Федишин с детьми плетет сетки для военных

Теги
Війна в Україні , Даша Астафьева
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь