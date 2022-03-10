Мою полы и посуду: как Даша Астафьева спасается волонтерством во время войны

Украинская певица и звезда Playboy Даша Астафьева призналась, что во время войны ее очень спасает волонтерство.

Артистка вспоминает, однажды она услышала, что волонтерской организации не хватает рук, чтобы готовить для ВСУ. Астафьева подумала, что хоть она и не повар, но чем-то сможет помочь.

– Я просыпаюсь, выгуливаю собак и потом еду на кухню, где делаю все, что могу. Чищу картофель, мою пол, мою посуду, нарезаю овощи. В первый день, когда я пришла, я поняла, что буду сюда приходить до конца войны. Это лучше, чем сидеть в телефоне. Так я чувствую себя нужной женщиной, которая может сделать хоть что-нибудь.

Ранее сеть облетело фото, на котором Даша Астафьева чистит картошку для армии. Звезда, которую все привыкли видеть в откровенных и смелых образах, примерила фартук и перчатки.