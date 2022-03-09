Українська співачка Ірина Федишин не збирається залишати свою рідну країну та разом із дітьми допомагає військовим.

В Instagram виконавиця оприлюднила нові фото, на яких показала, що вона разом із старшим сином Юрієм долучилася до волонтерської діяльності. На кадрах видно, що вони допомагають плести сітки.

– День 14-й – продовжуємо всі разом боротись. Слава героям! Слава ЗСУ! – підписала Федишин кадри.

Також вона наголосила, що сьогодні день народження легендарного українського поета Тараса Шевченка та поділилася цитатами з його творчості.

Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла-червоніла…

Кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте.

Боріться — поборете, вам Бог допомагає! За вас правда, за вас слава, і воля святая!

Як понесе з України у синєє море кров ворожу… Отойді я і лани і гори…

Вогонь запеклих не палить.

Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі — чужі люди, роблять лихо з вами.

Не вмирає душа наша, не вмирає воля.

14-й день в Україні триває війна, яку розпочала Росія. Громадяни нашої країни об’єдналися і роблять усе можливе, щоб путінські війська зазнали поразок – ЗСУ дають їм гідну відсіч.

Наразі всіх нас об’єднує одна думка, тому зброю в руки взяли навіть зірки шоу-бізнесу.