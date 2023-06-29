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Невже розійшлися? Фанати запідозрили розрив Дантеса з Кацуріною

29 Червня 2023, 17:26
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дантес

Володимир Дантес і Даша Кацурна розлучилися – у цьому впевнені фанати зіркової пари після Дня народження співака. Усе через поведінку дизайнерки – вона проігнорувала свято своєї коханої людини.

Не секрет, що 28 червня Дантес відзначав своє 35-річчя – серйозна дата, яку заведено відзначати в колі сім’ї або близьких. На тлі свята артист відкрив банку для донатів і зібрав понад 430 тис. грн для наших захисників.

Дантес виставив фото свого 50-річного брата в Instagram, з яким у нього день народження в один день. Однак, музикант так і не показав привітання від Даші, або ж подарунок від неї.

Примітно, що в травні Володимир привітав Дашу публічно, і зізнався їй у своїх почуттях. Уже наприкінці червня відповіді у вигляді теплих слів фанати так і не дочекалися.

Один з останніх разів Даша публічно звернулася до Дантеса під постом 23 червня – тоді дизайнерка сказала, що дуже сумує за артистом.

Дантес

Також Даша опублікувала знімок із брелоком на ключі у формі сердечка, і натякнула, що купила його собі сама.

– Поки сама собі не зробиш приємне – ніхто не зробить, – підписала фото дизайнерка.

Користувачі мережі вже поцікавилися, чому Кацуріна не привітала свого хлопця зі святом:

  • А ви з Дашею вже розлучилися? Навіть не привітала;
  • Вітаю! Щастя тобі і Даші, ніколи не сваріться;
  • Невже вони розійшлися? Я так за них раділа.

І поки в мережі з’явилися чутки про розставання зоряної пари, в мережі вже одружили Дорофєєву і Мішу Кацуріна. Блогер Богдан Беспалов розповів подробиці весілля – як виявилося, на церемонії було до 70 гостей, і вона проходила на Арсенальній. На весіллі навіть заклеювали камери на смартфонах, щоб про одруження ніхто не дізнався.

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Володимир Дантес Даша Кацуріна
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