Певец Владимир Дантес показал, как его мама относится к Даше Кацуриной и ее детям. Артист приехал к своей самой родной женщине на день рождения, прихватив с собой девушку.

Так, на одном из снимков Дантес показал свою маму и дочь Даши — как оказалось, мама артиста шъет юной Саше кофточку.

— Мы всегда для всех, — добавил Владимир.

Также всей большой семьей они сходили в церковь, от которой виновница торжества была в восторге. С пустыми руками они оттуда не ушли — к ним привязался котенок, с которым успели поиграть все, в том числе и Даша Кацурина.

Впрочем, дочь дизайнерши Саша не оценила пушистого зверька — похоже, ей больше нравятся собаки.

Такое совместное времяпровождение в очередной раз опровергает слухи о том, что Дантес и Кацурина расстались. Предположения об этом у фанатов появились после дня рождения артистка — он не показал, как Кацурина его поздравляла.