Дизайнерка Даша Кацуріна спростувала чутки про розставання з Дантесом. Кохана артиста показала, як із ним підтримує зв’язок навіть на відстані, назвавши його своїм малюком.

В Instagram Даша показала свого маленького сина, який разом з іншими дітьми грається біля вуличного фонтана. Мій – коротко підписала знімок Кацуріна, вказавши стрілкою на малюка.

Потім дизайнерка показала скріншот розмови з Дантесом по відеозв’язку – можна помітити, що Даша посміхається, а Володимир їй щось розповідає. Підписом до фото вона пожартувала, що хлопця можна сплутати з маленьким хлопчиком.

– Ні, ось мій Дантес, – підписала знімок Кацуріна.

Таким чином Даша натякнула, що вони не розлучилися на тлі чуток. Раніше фанати запідозрили недобре, коли Кацуріна не привітала Дантеса з днем народження. Співаку 28 червня виповнилося 35 років – він показав знімок зі своїм 50-річним братом, але ось привітання від Даші так і не з’явилося. При цьому, артист зворушливо відзначив день народження дизайнерки і зізнався їй у почуттях.