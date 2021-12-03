На телеканалі СТБ триває 12 випуск романтичного реаліті Холостячка 2 зі Златою Огнєвіч. Перед фіналом Злата попрощалася з психологом Романом Свечкоренко.

Під час побачення Рома зізнався, що досі не розлучився зі своєю дружиною. Він показав Холостячці документ, в якому зазначено, що для офіційного розлучення потрібне ще одне судове засідання.