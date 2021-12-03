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Ми втратили час: Злата Огнєвіч попрощалася з учасником до церемонії

3 Грудня 2021, 19:33
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Роман Свечкоренко

На телеканалі СТБ триває 12 випуск романтичного реаліті Холостячка 2 зі Златою Огнєвіч. Перед фіналом Злата попрощалася з психологом Романом Свечкоренко.

Під час побачення Рома зізнався, що досі не розлучився зі своєю дружиною. Він показав Холостячці документ, в якому зазначено, що для офіційного розлучення потрібне ще одне судове засідання.

– Я засмутилася, тому що ми з ним домовлялися, що він прийде, коли справа буде повністю закрита. Але це твоє життя. А я свою думку щодо стосунків з одруженим чоловіком не змінюю. Дякую тобі за чесність і за щирість, – сказала Злата.

Теги
Злата Огнєвіч , СТБ , Холостячка
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