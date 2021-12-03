На телеканале СТБ продолжается 12 выпуск романтического реалити Холостячка 2 со Златой Огневич. Перед финалом Злата попрощалась с психологом Романом Свечкоренко.

Во время свидания Рома признался, что до сих пор не развелся со своей женой. Он показал Холостячке документ, в котором отмечено, что для официального развода нужно еще одно судебное заседание.

– Я расстроилась, потому что мы договаривались, что ты придешь, когда дело будет полностью закрыто. Но это твоя жизнь. А я свое мнение по поводу отношений с женатым мужчиной не меняю. Спасибо тебе за честность и за искренность. Важно не только то, что ты закончил свои отношения с предыдущей женой. Важно и то, в каком статусе ты находишься, – сказала Злата. – сказала Злата.

По словам Холостячки, в начале проекта она испытывала сильную симпатию к Роме. Но потом они потеряли связь с друг другом.

– Когда мы с тобой познакомились и наши отношения развивались, я чувствовала ниточку, которая объединяет нас. Я сегодня была с тобой на свидании и пыталась проанализировать свои чувства. Я понимаю, что эта ниточка стала очень тоненькой, потому что мы долго не виделись. Я могу сказать, что отпускаю тебя, – сказала Злата.

Напомним, что Роман Свечкоренко покинул шоу Холостячка в шестом выпуске. Злата решила попрощаться с мужчиной после того, как узнала, что он до сих пор официально не разведен со своей женой.

Это стало известно благодаря полиграфу, который Рома проходил вместе с другими участниками шоу. В свое оправдание он сказал, что находится в процессе развода и его ничего не связывает с женой, кроме ребенка.

Однако на церемонии роз Злата Огневич не вручила мужчине бутоньерку. Она отметила, что Роман может вернуться на проект в любое время, но только после официального развода.

Использовать свой шанс Рома решил перед финалом, в 11 выпуске Холостячки.