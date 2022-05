У фіналі Євробачення 2022 виступив гурт Systur з Ісландії. Дівчата заспівали пісню Með Hækkandi Sól.

Наприкінці свого номера одна із солісток звернулася до українців.

– Рeace for Ukraine! We love you! – заявила дівчина, що в перекладі означає: Миру для України! Ми любимо вас!