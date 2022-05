В финале Евровидения 2022 выступила группа Systur из Исландии. Девушки спели песню Með Hækkandi Sól.

В конце своего номера одна из солисток обратилась к украинцам.

— Рeace for Ukraine! We love you! — заявила девушка, что в переводе означает: Мира для Украины! Мы любим вас!