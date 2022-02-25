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Ми в них стріляємо! Андрій Макаревич закликав росіян припинити війну

25 Лютого 2022, 14:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ми в них стріляємо! Андрій Макаревич закликав росіян припинити війну

Російський музикант Андрій Макаревич закликав росіян припинити війну.

У Facebook співак оприлюднив відеозвернення, в якому звернувся до росіян. Він сказав, що в кожного з них в Україні є друг, знайомий чи родич.

– І зараз ми в них стріляємо. Що взагалі відбувається? Припиніть це божевілля негайно! Усіма силами! – сказав Андрій Макаревич.

Раніше Андрій Макаревич з іронією пройшов росіянами, які підтримують Путіна. Також музикант поставив запитання щодо вбивств українців.

Варто зазначити, що наприкінці січня Макаревич та інші відомі люди збирали підписи в РФ проти війни з Україною.

Ініціатива називається: Аби не було війни! Збір підписів розпочали письменники, музиканти, актори, режисери, науковці, журналісти, правозахисники, політики. Вони створили заяву прихильників світу проти Партії Війни в російському керівництві.

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Теги
Андрій Макаревич , Війна в Україні
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