Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Персони

Мы в них стреляем! Андрей Макаревич призвал россиян прекратить войну

25 февраля 2022, 14:57
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Мы в них стреляем! Андрей Макаревич призвал россиян прекратить войну

Российский музыкант Андрей Макаревич призвал россиян прекратить войну.

В Facebook певец обнародовал видеообращение, в котором обратился к россиянам. Он сказал, что ведь у каждого из них в Украине есть либо друг, либо знакомый, либо родственник.

— И сейчас мы в них стреляем. Что вообще происходит? Прекратите это сумасшествие немедленно! Всеми силами! — сказал Андрей Макаревич.

Ранее Андрей Макаревич с иронией прошел по россиянам, которые поддерживают Путина. Также музыкант задался вопросом относительно убийств украинцев.

Стоит отметить, что в конце января Макаревич и другие известные люди собирали подписи в РФ против войны с Украиной.

Инициатива называется: Лишь бы не было войны! Сбор подписей начали писатели, музыканты, актеры, режиссеры, ученые, журналисты, правозащитники, политики. Они создали Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве.

Читайте также:
Мы в них стреляем! Андрей Макаревич призвал россиян прекратить войнуПоставили на грань войны: Андрей Макаревич о российской власти

Теги
Андрій Макаревич , Війна в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь