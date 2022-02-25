Российский музыкант Андрей Макаревич призвал россиян прекратить войну.

В Facebook певец обнародовал видеообращение, в котором обратился к россиянам. Он сказал, что ведь у каждого из них в Украине есть либо друг, либо знакомый, либо родственник.

— И сейчас мы в них стреляем. Что вообще происходит? Прекратите это сумасшествие немедленно! Всеми силами! — сказал Андрей Макаревич.

Ранее Андрей Макаревич с иронией прошел по россиянам, которые поддерживают Путина. Также музыкант задался вопросом относительно убийств украинцев.

Стоит отметить, что в конце января Макаревич и другие известные люди собирали подписи в РФ против войны с Украиной.

Инициатива называется: Лишь бы не было войны! Сбор подписей начали писатели, музыканты, актеры, режиссеры, ученые, журналисты, правозащитники, политики. Они создали Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве.