Російський музикант Андрій Макаревич висловився щодо ситуації, що склалася між Україною та Росією. Співак заявив, що в РФ всі змушені терпіти їхню владу.

Своє звернення Маракерич опублікував у Facebook. Артист не розуміє, як вони це все терплять і приймають.

– Нас посварили з усім цивілізованим світом, нас поставили на межу війни, від нашого обличчя цьому світу хамлять, нам брешуть, водять за носа, — написав Андрій.

Музикант зазначив, що від законів не залишилося навіть видимості, а людину зараз можна судити прямо в колонії, щоби двічі не вставати.

– Будь-яка людина, яка заїкнулася про вільні вибори – вже терорист. А правити нами, мабуть, збираються вічно – нормально, терпимо. Подобається? – продовжив виконавець.

Він сказав, що вже передбачає коментарі під цим постом – а сам? Не подобається – валіза, вокзал, Ізраїль.

– Сам терплю. З колосальною працею, – підсумував Макаревич.

Наприкінці січня Макаревич та інші відомі люди збирали підписи в РФ проти війни з Україною. Ініціатива називається: Аби не було війни!

Збір підписів розпочали письменники, музиканти, актори, режисери, науковці, журналісти, правозахисники, політики. Вони створили Заяву прихильників миру проти Партії Війни в російському керівництві.

Підписанти звертають увагу на те, що керівництво РФ не запитувало своїх громадян, чи хочуть вони війни з Україною, оскільки громадська дискусія в Росії відсутня.