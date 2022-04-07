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Мы сожалеем о ваших потерях: Шэрон Стоун поддержала украинцев и зажгла свечу

7 апреля 2022, 15:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Мы сожалеем о ваших потерях: Шэрон Стоун поддержала украинцев и зажгла свечу
Источник: Depositphotos

Голливудская актриса Шэрон Стоун зажгла свечу в цветах флага Украины в поддержку нашего народа.

В Instagram звезда обнародовала видео, на котором зажигая свечу отметила, что делает это в честь украинцев и президента Владимира Зеленского.

— Мы зажигаем эту свечу в честь украинцев и посвящаем ее президенту Зеленскому и народу Украины, потому что хотим, чтобы вы знали: Вас так любят. Мы сожалеем о ваших потерях, и мы с вами в наших сердцах, — сказала Стоун.

Под видео она лаконично написала: Мир – это ответ.

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С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину весь цивилизованный мир объединился вокруг нашей страны. Нас поддерживают как страны, так и всемирно известные люди, которые всячески пытаются помогать.

Так, например, музыкальная метал-группа Metallica начала сбор $1 млн на помощь украинским беженцам. А британский исполнитель Стинг записал новую версию песни Russians. Прибыль от продажи композиции он пожертвует волонтерско-логистическому центру Help Ukraine Center.

Теги
Підтримка України , Шерон Стоун
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