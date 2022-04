Легендарний музичний метал-гурт Metallica вирішив підтримати Україну не лише словами, а й справою. Вони хочуть зібрати $1 млн на допомогу нашій країні на тлі війни з Росією.

Інформація про це розміщена в Instagram-сторінці фонду All Within My Hands Foundation, який створили учасники Metallica.

– Ми розпочинаємо кампанію Місяці благодійності на підтримку України. Приєднуйтесь до нас, щоб до кінця травня зібрати $1 млн доларів для організації World Central Kitchen, – заявили представники організації.

Сам колектив Metallica дуже радий допомогти Україні у цей непростий час.

– Пожертвувавши $500 тис. для запуску кампанії, наша мета – спільними зусиллями заробити кошти за допомогою товарів, аукціонів, лотерей, місцевих конкурсів та багато іншого. Організація WCK вже роздала понад 5 млн обідів біженцям у шести країнах, і для нас велика честь підтримати їх, – заявили в Metallica.

Нагадаємо, що фонд All Within My Hands Foundation – це проєкт, який створили учасники гурту його ще у 2017 році для допомоги тим, хто цього потребує, долучаючи до справи своїх фанатів. Фонд активно збирає гроші, а потім передає їх різним благодійним організаціям.

Цього разу гроші підуть World Central Kitchen – некомерційному проєкту, який займається наданням харчування людям, які постраждали від стихійного лиха. Наразі вони активно допомагають і Україні через широкомасштабне вторгнення Росії.