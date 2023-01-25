Дмитро Лінартович розповів, як отримав тяжке поранення у Соледарі: Міг не доїхати до лікарні

Актор театру та кіно Дмитро Лінартович розповів, як захищає Україну в умовах війни. Наприкінці літа він добровільно пішов до армії, де його навчали військової справи. Артист розповів, як отримав поранення, але навіть після нього рветься у бій.

– 1 січня ми осідлали наших залізних коней – їхали через Краматорськ у Соледар. Жили просто в центрі міста – кулі буквально свистіли біля голови. Ну і вибухи були поряд – 20-25 метрів від мене, – розповів Дмитро.

Актор додав, що того дня захисники повідомили про необхідність доставлення боєкомплекту. Його напарник висипав мішок із їжею на землю, закинув туди все необхідне, і вони вдвох вирушили на допомогу.

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– Звідки йде вогонь, ми вже не бачили. Одного разу прилетіло і до мене. Схоже на міномет. У мене пропадає слух і йде кров. Все це відбувається за секунди. Як ми вирвалися з кільця – це просто пощастило. У Соледарі мене прийняли медики – я міг не доїхати до безпечної зони. У мене під рукою був телефон, і я в цей момент записав відео про нашу незламність, – зізнався Лінартович.

Раніше Дмитро показав селфі з лікарні після тяжкого поранення. Також під фото Лінартович залишив номер своєї карти, щоб усі охочі могли зробити свій внесок у його одужання.