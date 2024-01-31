Актер Дмитрий Линартович, который с началом полномасштабной войны встал на защиту Украину, рассказал о неожиданном звонке от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Линартович вспомнил, как ему позвонил Залужный

В Facebook Дмитрий обнародовал скриншот, сделанный во время видеоозвонка Залужного. Он рассказал, что позвонил ему главнокомандующий ВСУ после полученного в январе 2023 года ранения в боях за Соледар.

— Год назад я был тяжелым. Перезвонил пан генерал. Валерий Федорович всегда интересуется каждым воином, который на грани и который действует в сверхчеловеческих обстоятельствах. Мы его боль. Украина-ненька в его сердце. История доказала подлинность. Делайте нужный выбор в судьбоносное время для Украины, — написал актер.

К слову, Линартович рассказывал, как получил ранение. Было это 1 января 2023 года. В тот день он с напарником доставлял необходимый защитникам боекомплект. Откуда шел огонь, они уже не видели, но именно в тот момент прилетело по Дмитрию.

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Фото: Дмитрий Линартович, Getty Images