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Надю Дорофєєву розчулило відео від військових, що заспівали її пісню

29 Січня 2024, 13:03
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Надя Дорофєєва
Джерело: Надя Дорофєєва

Співачка Надія Дорофєєва періодично постить у своїх соцмережах ролики, в яких українці співають її пісні. Цього разу артистка поділилася надихаючим відео, у якому її композицію Кохаю, але не зовсім заспівали військові.

Військові заспівали пісню Наді Дорофєєвої

Виконавиця зробила перепост ролика в Instagram-сториз. Його автор позначив Дорофєєву на відео, тож вона не змогла не поділитися цим зворушливим моментом. До публікації Надя прикріпила емодзі у вигляді розбитого серця, ймовірно тому, що її сповнили емоції.

скрин Надя Дорофєєва

Фото: Надя Дорофєєва/Instagram

Це ж відео боєць з позивним Пліня опублікував і на своїй сторінці у TikTok. На запису він разом із побратимом підспівує Дорофєєвій, поки їде кудись засніженою трасою в екіпіруванні.

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@m_plinskiyyy Inst: m_plinskiy #рекомендації #fyp #military ♬ original sound Plinyaaa#

Надя Дорофєєва відома активною підтримкою ЗСУ. Співачка збирає кошти на потреби захисників, зокрема в листопаді минулого року сама побувала на Донеччині, щоби передати воїнам чергову партію дронів.

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ЗСУ Надя Дорофєєва Пісні
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