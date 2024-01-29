Співачка Надія Дорофєєва періодично постить у своїх соцмережах ролики, в яких українці співають її пісні. Цього разу артистка поділилася надихаючим відео, у якому її композицію Кохаю, але не зовсім заспівали військові.

Військові заспівали пісню Наді Дорофєєвої

Виконавиця зробила перепост ролика в Instagram-сториз. Його автор позначив Дорофєєву на відео, тож вона не змогла не поділитися цим зворушливим моментом. До публікації Надя прикріпила емодзі у вигляді розбитого серця, ймовірно тому, що її сповнили емоції.

Це ж відео боєць з позивним Пліня опублікував і на своїй сторінці у TikTok. На запису він разом із побратимом підспівує Дорофєєвій, поки їде кудись засніженою трасою в екіпіруванні.

Зараз дивляться

Надя Дорофєєва відома активною підтримкою ЗСУ. Співачка збирає кошти на потреби захисників, зокрема в листопаді минулого року сама побувала на Донеччині, щоби передати воїнам чергову партію дронів.