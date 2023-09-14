Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька розповіла, чому відмовилася від виступу на концерті Лайми Вайкуле в Латвії. Як виявилося, з ідейних міркувань.

– Ми хотіли поїхати, і навіть Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) виступала на концерті, і вже давно дружить із Вайкуле. Ми зрозуміли, що там все рівно будуть російські артисти, і ми прийняли рішення не їхати, – зізналася Заріцька.

Артист Alekseev все ж виступив на заході, але зізнається – перед цим уважно перевірив список запрошених зірок, і проросійських не знайшов.

Нагадаємо, що це був благодійний концерт, де збирали кошти для допомоги ЗСУ у війні з Росією. На сцені виступили українські зірки – Макс Барських, Оля Полякова, Вєрка Сердючка, Alekseev та інші.

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Очевидно, що росіяни закидали гнівними коментарями концерт Вайкуле. Та й сама артистка з перших днів повномасштабного вторгнення висловлює свій протест війні та кривавому режиму Путіна.

Фото: Kazka