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Чекаємо на тебе тут, х*йло. Гурт Kazka звернувся до Путіна з Гааги

15 Травня 2023, 11:41
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Kazka

Гурт Kazka красномовно звернувся до кривавого диктатора Володимира Путіна з Гааги (Нідерланди).

Колектив сфотографувався біля стін Міжнародного суду ООН. На знімку вони постали з табличкою, на якій залишили послання для Путіна, а також з українським прапором.

– Чекаємо тебе тут, х*йло, – звернулася до президента РФ Kazka.

Українці підтримали заклик колективу, зазначивши, що з нетерпінням чекають Путіна на лаві підсудних.

  • Це найкраще, що я бачила!
  • Йому потрібно в пекло або в психіатричну лікарню! Він відповість за злочини і його друзі! Росії потрібне каяття.
  • Це найкраще, що я бачила!
  • Швидше б він туди доїхав!
  • Дорога туди далека, воно стільки не проживе, – пишуть користувачі мережі.
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Теги
Kazka Володимир Путін Гаагський суд
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