Гурт Kazka красномовно звернувся до кривавого диктатора Володимира Путіна з Гааги (Нідерланди).

Колектив сфотографувався біля стін Міжнародного суду ООН. На знімку вони постали з табличкою, на якій залишили послання для Путіна, а також з українським прапором.

– Чекаємо тебе тут, х*йло, – звернулася до президента РФ Kazka.

Українці підтримали заклик колективу, зазначивши, що з нетерпінням чекають Путіна на лаві підсудних.