Гурт Kazka красномовно звернувся до кривавого диктатора Володимира Путіна з Гааги (Нідерланди).
Колектив сфотографувався біля стін Міжнародного суду ООН. На знімку вони постали з табличкою, на якій залишили послання для Путіна, а також з українським прапором.
– Чекаємо тебе тут, х*йло, – звернулася до президента РФ Kazka.
Українці підтримали заклик колективу, зазначивши, що з нетерпінням чекають Путіна на лаві підсудних.
- Це найкраще, що я бачила!
- Йому потрібно в пекло або в психіатричну лікарню! Він відповість за злочини і його друзі! Росії потрібне каяття.
- Це найкраще, що я бачила!
- Швидше б він туди доїхав!
- Дорога туди далека, воно стільки не проживе, – пишуть користувачі мережі.