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Сердючка, Полякова, Барських виступили на фестивалі Лайми Вайкуле – реакція росіян

31 Липня 2023, 18:28
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Фестиваль Лаймы Вайкуле

В Юрмалі (Латвія) відгримів благодійний фестиваль латвійської співачки Лайми Вайкуле – Laima Rendezvous, який відбувся із 26 по 30 липня. На ньому виступили багато українських зірок.

З артистів нашої естради на сцені з’явилися Оля Полякова, Макс Барських, Alekseev, Вєрка Сердючка та інші. Сам фестиваль був присвячений благодійності для України.

Абсолютно немає подиву від того, що громадяни країни-агресора показують свою жовч у коментарях. Ще б пак, адже замість їхніх артистів-путіністів на заході виступили українські зірки.

Ба більше, Вєрка Сердючка заспівала ненависну ними пісню Lasha Tumbai, слова в якій після 24 лютого 2022 року змінила на Russia, goodbye.

  • Цирк, жалюгідне видовище. Не вистачає головного циркача.
  • Ні про що. Немає на кого дивитися.
  • Яке жалюгідне видовище! Днище… А що зі звуком?
  • Так Росія вам сказала гудбай, а не ви Росії. Убозтво, без наших зірок.
  • Смішний контингент, – захлинаються власною жовчю росіяни в коментарях під відео.

Також на фестивалі серед гостей була співачка Алла Пугачова з чоловіком, коміком Максимом Галкіним, які виступають проти війни в Україні.

Позиція Вайкуле також відома з початку війни, вона одразу сказала, що проти кривавого режиму РФ.

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Теги
Вєрка Сердючка Лайма Вайкуле Макс Барських Оля Полякова Фестиваль
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