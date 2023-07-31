В Юрмалі (Латвія) відгримів благодійний фестиваль латвійської співачки Лайми Вайкуле – Laima Rendezvous, який відбувся із 26 по 30 липня. На ньому виступили багато українських зірок.

З артистів нашої естради на сцені з’явилися Оля Полякова, Макс Барських, Alekseev, Вєрка Сердючка та інші. Сам фестиваль був присвячений благодійності для України.

Абсолютно немає подиву від того, що громадяни країни-агресора показують свою жовч у коментарях. Ще б пак, адже замість їхніх артистів-путіністів на заході виступили українські зірки.

Ба більше, Вєрка Сердючка заспівала ненависну ними пісню Lasha Tumbai, слова в якій після 24 лютого 2022 року змінила на Russia, goodbye.

Цирк, жалюгідне видовище. Не вистачає головного циркача.

Ні про що. Немає на кого дивитися.

Яке жалюгідне видовище! Днище… А що зі звуком?

Так Росія вам сказала гудбай, а не ви Росії. Убозтво, без наших зірок.

Смішний контингент, – захлинаються власною жовчю росіяни в коментарях під відео.

Також на фестивалі серед гостей була співачка Алла Пугачова з чоловіком, коміком Максимом Галкіним, які виступають проти війни в Україні.

Позиція Вайкуле також відома з початку війни, вона одразу сказала, що проти кривавого режиму РФ.