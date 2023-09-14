Солистка группы Kazka Александра Зарицкая рассказала, почему отказалась от выступления на концерте Лаймы Вайкуле в Латвии. Как оказалось, по идейным соображениям.

— Мы хотели поехать, и даже Верка Сердючка (Андрей Данилко) выступала на концерте, и уже давно дружит с Вайкуле. Мы поняли, что там все равно будут российские артисты, и мы приняли решение не ехать, — призналась Зарицкая.

Артист Alekseev все же выступил на мероприятии, но признается — перед этим внимательно проверил список приглашенных звезд, и пророссийских не нашел.

Напомним, что это был благотворительный концерт, где собирались средства для помощи ВСУ в войне с Россией. На сцене выступили украинские звезды — Макс Барских, Оля Полякова, Верка Сердючка, Alekseev и другие.

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Очевидно, что россияне забросали гневными комментариями концерт Вайкуле. Да и сама артистка с первых дней полномасштабного вторжения выражает свой протест войне и кровавому режиму Путина.

Фото: Kazka