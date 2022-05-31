Американський актор та спортсмен Двейн Джонсон відповів фанатці, яка взяла на випускний вечір його картонну фігуру.

На особистій сторінці в Instagram Джонсон оприлюднив серію фото та зазначив, що для нього “велика честь” побувати на випускному дівчини.

– Це честь для мене, і ти була найкращою парою на випускному. Приємно познайомитися з твоїми рідними та друзями, гарного тобі літа! – пожартував Джонсон.

Зазначимо, що 22 травня Мел поділилася кадрами, на яких вона позує під руку з картонною фігурою Двейна Джонсона. Дівчина пожартувала, що актор сам запросив її на випускний.

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– Дякую, Двейне Джонсон, за те, що запросив мене на випускний! Я від душі повеселилася. Найкраще побачення, яке могло б бути, – написала Мел.

Згодом Двейн Джонсон побачив пост і написав у коментарях, що це був найкращий випускний вечір.

Варто зазначити, що актор вміє пожартувати над собою, тому часто це робить у соціальних мережах.

Раніше Двейн Джонсон оприлюднив відео, на якому грається зі своєю дочкою Жасмін. Дівчинка попросила актора закрити очі, а потім вимазала його обличчя арахісовою пастою. Нагадаємо, що Джонсон виховує трьох дочок – Симону, Жасмін та Тіану.