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Улюблена гра: дочка Двейна Джонсона вимазала його арахісовою пастою

24 Січня 2022, 13:00
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Улюблена гра: дочка Двейна Джонсона вимазала його арахісовою пастою
Джерело: Getty Images

Американський спортсмен та актор Двейн Джонсон показав, як грається зі своєю дочкою Жасмін.

На особистій сторінці в Instagram Джонсон оприлюднив кумедний ролик. Дочка актора попросила татуся закрити очі. В цей час вона нанесла на фольгу арахісове масло і приклала до обличчя Двейна.

Актор неочікував такого повороту подій, а от Жасмін дуже розсмішило обличчя батька, яке було повністю в арахісовому маслі.

– Можна подумати, що після цього всього, я вже міг засвоїти урок, як грати в улюблену гру мого маленького торнадо Тату, закрий очі. Який я дурень, – жартома написав актор.

У коментарях користувачі мережі оцінили жарт дочки Джонсона Двейна і зазначили, що він дуже хороший батько.

  • Сміх дочки цього вартий.
  • Ти хороший тато!
  • Це дуже смішно!
  • Тепер відчуватимеш запах арахісової пасти протягом тижня, – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що актор виховує трьох дочок – Симону, Жасмін та Тіану. Перша народилися від шлюбу з Дені Гарсією. Пара розлучилася у 2007 році.

З 2019 року актор перебуває у шлюбі з Лорен Хешіан. Вони таємно зіграли весілля на Гавайських островах після 12 років стосунків.

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Двейн Джонсон
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