Американский актер и спортсмен Дуэйн Джонсон ответил фанатке, которая взяла на выпускной вечер его картонную фигуру.

На личной странице в Instagram Джонсон обнародовал серию фото и отметил, что для него “большая честь” побывать на выпускном девушки.

– Это честь для меня, и ты была лучшей парой на выпускном. Приятно познакомиться с твоими родными и друзьями, хорошего тебе лета! – пошутил Джонсон.

Отметим, что 22 мая Мэл поделилась кадрами, на которых она позирует под руку с картонной фигурой Дуэйна Джонсона. Девушка пошутила, что актер сам пригласил ее на выпускной.

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– Спасибо, Дуэйн Джонсон, за то, что пригласил меня на выпускной! Я от души повеселилась. Лучшее свидание, которое могло бы быть, – написала Мел.

Впоследствии Дуэйн Джонсон увидел пост и написал в комментариях, что это был самый лучший выпускной вечер.

Стоит отметить, что актер умеет пошутить над собой, поэтому часто это делает в социальных сетях.

Ранее Дуэйн Джонсон обнародовал видео, как играет со своей дочерью Жасмин. Девочка попросила актера закрыть глаза, а затем вымазала его лицо арахисовой пастой. Напомним, что Джонсон воспитывает трех дочерей – Симону, Жасмин и Тиану.