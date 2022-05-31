Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Мы были самой лучшей парой: Дуэйн Джонсон ответил фанатке, которая взяла на выпускной его фигуру

31 мая 2022, 12:47
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Двейн Джонсон

Американский актер и спортсмен Дуэйн Джонсон ответил фанатке, которая взяла на выпускной вечер его картонную фигуру.

На личной странице в Instagram Джонсон обнародовал серию фото и отметил, что для него “большая честь” побывать на выпускном девушки.

– Это честь для меня, и ты была лучшей парой на выпускном. Приятно познакомиться с твоими родными и друзьями, хорошего тебе лета! – пошутил Джонсон.

Отметим, что 22 мая Мэл поделилась кадрами, на которых она позирует под руку с картонной фигурой Дуэйна Джонсона. Девушка пошутила, что актер сам пригласил ее на выпускной.

Сейчас смотрят

– Спасибо, Дуэйн Джонсон, за то, что пригласил меня на выпускной! Я от души повеселилась. Лучшее свидание, которое могло бы быть, – написала Мел.

Впоследствии Дуэйн Джонсон увидел пост и написал в комментариях, что это был самый лучший выпускной вечер.

Стоит отметить, что актер умеет пошутить над собой, поэтому часто это делает в социальных сетях.

Ранее Дуэйн Джонсон обнародовал видео, как играет со своей дочерью Жасмин. Девочка попросила актера закрыть глаза, а затем вымазала его лицо арахисовой пастой. Напомним, что Джонсон воспитывает трех дочерей – Симону, Жасмин и Тиану.

Читайте также:
Дуэйн ДжонсонНет никаких шансов: Дуэйн Джонсон поставил точку в вопросе возвращения в Форсаж

Теги
Выпускной, Дуэйн Джонсон
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь