Двейн Джонсон публічно відхилив прохання Віна Дізеля приєднатися до знімання у бойовику Форсаж 10.

В інтерв’ю CNN Джонсон розкритикував колегу за публічне запрошення після того, як вони закрили всі питання наодинці.

– Я сказав Дізелю прямо, що не повернуся до франшизи. Але також додав, що завжди підтримуватиму акторський склад. Немає жодних шансів на те, що я повернусь. Дизель намагається маніпулювати, використовуючи дітей та смерть Пола Вокера. Ми говорили про це кілька місяців тому і дійшли чіткого розуміння, – розповів Дуейн.

Актор додав, що бажає успіхів франшизі, і перестав співпрацювати з нею з подякою.

Нагадаємо, що ще у листопаді Дізель попросив Джонсона повернутися до акторського складу десятої частини фільму Форсаж, опублікувавши пост в Instagram.

У ньому він заявив, що хоче бачити Джонсона у ролі агента Люка Гоббса у наступному фільмі, який стане першою з двох частин фіналу франшизи. На думку головної зірки Форсажа, спецагента ніхто не зможе зіграти краще ніж Двейн .

Джонсон приєднався до франшизи Форсаж ще 2011 року, а вже 2017 року залишив акторський склад. На зніманнях Форсаж 8 між голлівудськими акторами спалахнув справжній скандал, під час якого Скеля назвав Дізеля боягузом.