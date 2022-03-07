Артисти з різних країн світу об’єдналися, щоби підтримати Україну під час війни. Музиканти з Білорусі, України, Росії та Чехії записали кавери на пісні українського гурту Океан Ельзи Обійми та Я не здамся без бою.

У ролику всі артисти перебувають у студії, у відео вони показуються по черзі, кожен із них виконує свою партію. Спів виконавців супроводжується грою на музичних інструментах.

Спочатку вони співають трек Океан Ельзи Обійми, який плавно перетікає в Я не здамся без бою.

Наразі Україну підтримує весь світ. Цивілізовані країни, всесвітньо відомі люди та різні популярні бренди закликають Володимира Путіна негайно припинити вогонь. Вже 12 днів наші міста страждають від дій російських агресорів, проте ЗСУ дають путінським військам гідну відсіч, показуючи, що в Україні їм не раді.

Українські акторки записали молитву за ЗСУ. Вони звернулися до Бога від імені всіх матерів, дружин, сестер та дочок із проханням захистити наших воїнів.