Артисты с разных стран мира объединились, чтобы поддержать Украину во время войны. Музыканты из Беларуси, Украины, России и Чехии записали каверы на песни украинской группы Океан Эльзы Обійми и Я не здамся без бою.

В ролике все артисты находятся в студии, в видео они показываются поочередно, каждый из них исполняет свою партию. Пение исполнителей сопровождается игрой на музыкальных инструментах.

Сперва они поют трек Океан Эльзы Обійми, который плавно перетекает в Я не здамся без бою.

Сейчас Украину поддерживает весь мир. Цивилизованные страны, всемирно известные люди, а также различные популярные бренды призывают Владимира Путина немедленно прекратить огонь. Уже 12 дней наши города страдают от действий российских агрессоров, однако ВСУ дают путинским войскам достойный отпор, показывая, что в Украине им не рады.

Украинские актрисы записали молитву за ВСУ. Они обратились к Богу от имени всех матерей, жен, сестер и дочерей с просьбой защитить наших воинов.