Британський рок-гурт Queen заявив про фінансову допомогу Україні. Це стало можливим завдяки виступу музикантів у Харкові у 2008 році – відео з тієї події опублікували на YouTube, і кошти з переглядів підуть на гуманітарну допомогу.

Про це повідомляється на сторінці Facebook гурту. Так, зібрані кошти передадуть Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців.

– У вересні 2008 року Queen та Пол Роджерс відповіли на заклик українського Фонду боротьби зі СНІДом Олени Пінчук, щоб звернутися до молоді країни з посланням “Не дозволяйте СНІДу зруйнувати ваше життя”, зігравши безкоштовний концерт Life Must Go On. Ми виступили у другому за величиною місті України на історичній площі Свободи у Харкові перед більш як 350 тис. глядачів. Понад 10 мільйонів людей дивилися шоу у прямому ефірі на телебаченні, – повідомляють учасники групи в соцмережах.