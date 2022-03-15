Учасники британського музичного гурту Massive Attack створили плакат на підтримку України. Так його можна придбати, а отримані кошти підуть на допомогу нашій країні.

Відомо, що пропозиція обмежена – вона діє до 22 березня. Так, плакат має підпис художника та 10 випадково обраних видань, які вручну працюють із малюнком. Ціна – £150 (понад 5,7 тис. грн).

Усі зароблені кошти передадуть британському Комітету з надзвичайних ситуацій на гуманітарну допомогу Україні.

Плакат виконаний у синьому, жовтому та оранжевому кольорах. На ньому зображено людину, у якої на животі намальовані столові прилади – вилка та ніж.

Так, багато зірок і навіть країн готові за допомогою музики фінансово підтримати Україну. Так, Швеція хоче відправити всі зібрані кошти з голосування нацвідбору на Євробачення 2022 року нашій країні. Йдеться про музичний конкурс Melodifestivalen 2022, який відбувся 12 березня. Так, глядачі перерахували за допомогою голосування понад 4 млн грн.

Навіть наша українська співачка Джамала зуміла зібрати €67 млн, виконавши пісню 1994 року у Німеччині.