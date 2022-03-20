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Музыканты Queen запустили трансляцию своего концерта с Харькова: на помощь Украине

20 марта 2022, 13:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Queen
Источник: Getty Images

Британская рок-группа Queen заявила о финансовой помощи Украине. Это стало возможным благодаря выступлению музыкантов в Харькове в 2008 году — видео с того события опубликовали на YouTube, и средства с просмотров пойдут на гуманитарную помощь.

Об этом сообщается на странице Facebook группы. Так, собранные средства будут переданы Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

— В сентябре 2008 года Queen и Пол Роджерс ответили на призыв украинского Фонда борьбы со СПИДом Елены Пинчук, чтобы обратиться к молодежи страны с посланием “Не позволяйте СПИД разрушить вашу жизнь”, сыграв бесплатный концерт Life Must Go On. Мы выступили во втором по величине городе Украины на исторической площади Свободы в Харькове перед более чем 350 тыс. зрителей. Более 10 миллионов человек смотрели шоу в прямом эфире по телевидению, — сообщают участники группы в соцсетях.

Также Queen вспоминает об этом событии как о незабываемом опыте. Музыка объединила всех, чтобы бороться с общим недугом.

Другие известные зарубежные музыканты также не сидят без дела — участники британской группы Massive Attack создали плакат в поддержку Украины. Так, его можно приобрести, а полученные средства пойдут на помощь нашей стране.

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Теги
Queen , Війна в Україні
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