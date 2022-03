Британская рок-группа Queen заявила о финансовой помощи Украине. Это стало возможным благодаря выступлению музыкантов в Харькове в 2008 году — видео с того события опубликовали на YouTube, и средства с просмотров пойдут на гуманитарную помощь.

Об этом сообщается на странице Facebook группы. Так, собранные средства будут переданы Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

— В сентябре 2008 года Queen и Пол Роджерс ответили на призыв украинского Фонда борьбы со СПИДом Елены Пинчук, чтобы обратиться к молодежи страны с посланием “Не позволяйте СПИД разрушить вашу жизнь”, сыграв бесплатный концерт Life Must Go On. Мы выступили во втором по величине городе Украины на исторической площади Свободы в Харькове перед более чем 350 тыс. зрителей. Более 10 миллионов человек смотрели шоу в прямом эфире по телевидению, — сообщают участники группы в соцсетях.