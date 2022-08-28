Чоловік Руслани Писанки присвятив своїй померлій дружині зворушливе послання. Вже минуло 40 днів зі смерті актриси, і Ігор Ісаков супутник життя заявив, що повинен її відпустити.

Чоловік опублікував зворушливий знімок та підпис до нього у Facebook.

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– 40 днів без тебе. Мушу відпустити – до побачення, “мой ветерок”. Дякую друзям, що підтримали мене. Дякую долі за неї. Мабуть, я найщасливіша людина у світі, тому що всесвіт подарував мені її… але життя прекрасне… і продовжується.., – заявив Ігор.

На фото пара красується у літаку – це можна помітити по ілюмінаторах.

Нагадаємо, що про смерть Руслани Писанки стало відомо 19 липня – як виявилося, причиною цього став рак, через який імунітет актриси не витримав. Зірка з початку війни поїхала лікуватися до Німеччини, але тоді з’ясувалося, що було вже запізно.

Церемонія прощання відбулася у двох місцях – у Німеччині та у Києві. У столиці України з Русланою прощалися 21 серпня – зірку поховали на Байковому цвинтарі. Попрощатися з Писанкою прийшли і її колеги – наприклад, Ольга Сумська, котра була близькою подругою Руслани. Але навіть Ольга не знала про недугу актриси.